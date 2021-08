경남대 박재규 총장 '클릭! 메일 비움 챌린지' 동참

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 박재규 총장이 31일 일상 속 탄소 중립 기후 행동 실천을 위한 '클릭! 메일 비움 챌린지'에 동참했다.

비움 챌린지는 불필요한 메일을 비우며 일상 속 탄소중립 기후 행동을 실천하자는 취지로 지난 7월 창원시가 시작한 릴레이 캠페인이다.

세계적으로 디지털 자료 보관을 위해 24시간, 365일 가동하는 데이터센터는 데이터 처리에 막대한 전력을 소모해 데이터 처리로 서버에 발생한 열을 냉각하는 과정에서 이산화탄소가 배출된다.

이메일의 경우 건당 4g의 이산화탄소가 배출되며 자주 사용하지 않는 계정의 스팸 메일과 방치된 메일은 데이터센터의 저장 공간을 차지해 대규모 전력을 소모하게 한다.

박 총장은 "경남대 교직원들은 불필요한 메일을 지우며 일상 속 탄소중립 기후 행동 실천에 적극적으로 동참해 나갈 것"이라고 말했다.

박정순 창원파티마병원장의 추천으로 캠페인에 참여한 박 총장은 다음 챌린지 참여자로 창원대 이호영 총장과 경남신문 남길우 회장을 지목했다.

