[아시아경제 강나훔 기자] 인천항에 입항한 선박에서 승선원 20명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

29일 국립인천검역소 등에 따르면 지난 27일 인천시 중구 내항 부두에 정박한 2만t급 파나마 국적 선박에서 승선원 20명이 코로나19에 확진됐다.

이 배에는 승선원 23명이 있었으며, 국적별로 내국인 4명 중 3명, 미얀마인 19명 중 17명이 확진됐다.

해당 선박은 인도네시아에서 출항해 중국으로 향하던 중 선내 코로나19 유증상자가 발생하면서 지난 26일 인천항에 입항한 것으로 확인됐다.

방역 당국은 전날 고열과 기침 등 증상을 보이거나, 기저질환이 있는 3명을 인천의 감염병 전담 병원으로 이송했다.

선내에서 격리 중인 나머지 승선원은 선박 운영을 담당할 최소 인력을 제외하고 인천과 경기 등지 생활치료센터나 병원으로 옮겨질 예정이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr