"시집 잘 간 거 맞다" 140억원대 저택 증여 받은 여배우

[아시아경제 황수미 기자] 배우 박주미가 '부자와 결혼한 스타' 4위에 이름을 올렸다.

27일 방송된 KBS 2TV '연중라이브'의 '차트를 달리는 여자' 코너에서는 부자와 결혼한 스타를 주제로 차트가 공개됐다. 이날 박주미는 4위에 이름을 올렸다.

박주미는 지난 2001년 결혼했다. 당시 그의 남편인 이장원 씨는 연매출 700억 원의 중견 기업 재벌 2세로 알려져 화제를 모은 바 있다.

박주미는 과거 한 예능 프로그램에서 시댁이 재벌가가 맞느냐는 질문에 "재벌가는 아니다"라면서도 "시집 잘 간 거 맞다"고 답하기도 했다.

'연중라이브' 측은 이날 방송에서 박주미가 결혼 후 시부모님의 사랑을 한 몸에 받으며 140억 원대 저택을 증여받았다고 전했다. 또 박주미의 남편이 대표로 있는 피혁 가공업체의 연매출은 지난해 약 1300억 원을 돌파했다고 전해 놀라움을 더했다.

한편 이날 1위는 박지윤, 조수용 부부가 차지했다. 박지윤의 남편은 유명 포털의 대표로 알려졌다. 두 사람은 팟캐스트의 진행자와 게스트로 만나 연인이 됐으며 극비리 결혼식을 올렸다. 조수용 대표는 올 상반기에 받은 급여, 상여금만 약 43억 원인 것으로 알려졌다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr