광주남부소방서 "119안심콜 서비스 신청하세요"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 응급환자의 정보를 확인해 맞춤형 구조·구급 서비스를 제공하는 '119안심콜 서비스' 이용을 적극 권장한다고 26일 밝혔다.

고령 인구 급증·다문화 사회 진입에 따라 촘촘한 안전 복지 서비스에 대한 사회적 요구가 확대됨에 따라 소방서는 환자 맞춤형 출동 서비스인 119안심콜을 연중 운영하고 있다.

'119안심콜 서비스'는 응급상황 발생 시 119로 신고했을 때 사전 등록된 신고자(환자)의 병력과 위치를 파악해 신속한 현장 응급처치와 병원 이송을 가능하게 한다.

서비스 혜택을 받기 위해선 사전에 119안전신고센터에 접속해 자신의 질병, 장애 정보 등을 입력하고 휴대전화 또는 유선전화번호 등록하면 된다.

소방서 관계자는 "위급한 상황이 발생하면 무엇보다 신속하고 적절한 응급처치를 받는 게 중요하다"며 "나와 가족의 안전을 위해 119안심콜에 꼭 등록해 주시길 바란다"고 당부했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr