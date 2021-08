[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 오라119센터(센터장 장행순)가 지난 24일 청사에서 현장대응능력 강화를 위한 ‘팀 단위 소방전술 훈련’을 실시했다. 이번 훈련은 복식사다리를 전개해 상층부 화재를 진압하고 인명구조 방법 등 초기화재 진압 및 인명대피에 중점을 두고 진행했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr