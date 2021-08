이수근 아내 "뇌사자 대기 상태…남편의 짐 덜어 줘야"

[아시아경제 온라인이슈팀] 개그맨 이수근 아내 박지연이 다시 건강이 적신호가 온 듯한 안타까운 근황을 전했다.

박지연은 25일 새벽 자신의 인스타그램에 이수근과 다정하게 찍은 사진과 함께 장문의 글을 올렸다.

그는 "아침부터 움직여 혈관보고 왔다"며 "혈류가 너무 세서 지금 당장은 아니어도 장기적으로는 심장과 혈관에 문제점들이 생길거라는 (의사의) 말씀. 아직 젊으니 이식을 다시 한 번 해보는 건 어떻겠냐고 권유받았다"고 밝혔다.

이어 "처음 이식 수술에 너무 고생했던지라 강하게 안한다고 말했지만, 제가 이식했던 10년 전보다 약도 좋아지고 기술도 좋아져 삶의 질이 달라진다는 말씀에 생각이 많아진 하루"라고 적었다.

앞서 이수근은 아내 박지연이 둘째 임신 당시 임신중독증으로 신장에 문제가 생겨 2011년 친정아버지의 신장을 이식 받았다고 밝힌 바 있다.

박지연은 "이식을 하고 싶다고 당장 되는 것도 아니지만, 뇌사자 대기를 걸어놓고서도 기대 안 했던 제가 간호사 쌤의 나의 마음을 알아주시는 눈빛과 따뜻한 말씀에 희망이라는 두 글자를 잠시나마 꺼내본 하루"라고 말했다.

또한 "10년이면 강산도 바뀐다는데 저의 삶도 바뀔수 있을까요"라며 "저도 힘들지만 옆에 있는 가족이 더 힘들건데 예민함 다 받아주고 희망적인 말로 미래를 그려주는 남편이 참으로 다시 한 번 감사한 밤"이라며 이수근에 대한 신뢰와 고마운 마음을 전했다.

한편 이수근과 박지연 부부는 지난 2008년 결혼 후 슬하에 이태준· 이태서 두 아들을 두고 있으며 연예계 대표 잉꼬 부부로 사랑 받고 있다.

[박지연 인스타그램 전문]

