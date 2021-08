[아시아경제 이광호 기자]NH농협은행은 'NH함께 걷는 독도적금' 출시를 기념해 25일부터 다음달 8일까지 '디지털 독도 걷기 대회 영상 시청 사회관계망서비스(SNS) 이벤트' 2탄을 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 농협은행 공식 SNS 채널에 등재된 디지털 독도 걷기 대회 영상을 시청하고 퀴즈 정답을 댓글로 작성한 고객 중 600명을 추첨해 SPC 모바일상품권(5000원)을 제공한다.

NH함께 걷는 독도적금은 환경을 보호하고 건강한 라이프를 실천하기 위해 기획된 비대면 전용 ESG(환경·사회·지배구조) 적금상품으로, 올원뱅크 애플리케이션(앱)에서 가입할 수 있다.

월 1000원부터 최대 20만원까지 입금 가능한 6개월 만기 자유적금 상품이다. 기본금리 0.5%에 우대금리 최대 1.30%포인트를 제공해 최대 1.80%의 금리를 제공한다.

