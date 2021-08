폐업 소상공인 e커머스 재창업 돕는다…오늘부터 740명 모집

중기부-소진공, 'e커머스 인큐베이팅 사업' 신청 접수

SK플래닛, 위메프, 오픈놀과 협업 e커머스 진출 도와

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단은 소상공인의 재기를 지원하는 희망리턴패키지 중 하나인 'e커머스 인큐베이팅 사업'에 참여할 소상공인을 25일부터 모집한다.

희망리턴패키지는 영업 여건 악화 등으로 폐업했거나, 폐업 예정인 소상공인이 신속하게 사업정리를 하고 취업 또는 재창업해 재기할 수 있도록 지원하는 사업이다.

소진공은 비대면 경제가 확산됨에 따라 소상공인의 온라인 성장기반을 조성하고자 신규 사업을 개편했으며, e커머스 분야로의 업종 전환·재창업 지원에 나서고 있다.

민간 운영기관인 SK플래닛, 위메프, 오픈놀 3개사와 협업해 소상공인의 e커머스 진출을 돕는다. 올해 총 740개 소상공인을 지원할 계획이며, 소상공인은 3개사 중 1곳을 선택해 지원받을 수 있다.

모집공고는 소진공 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며 각 운영기관에서 별도로 신청접수 받는다. 선착순 마감이므로 신청 인원 초과 시 공고 기간이더라도 사전에 마감될 수 있다.

기한 내 신청한 소상공인을 대상으로 자격확인 및 선정평가를 통해 최종 선정한다. 선정된 소상공인은 1개 업체당 국고보조금* 최대 1000만원 한도 내에서 e커머스 사업화, 상품진단 컨설팅과 입점지원 등을 지원받을 수 있다. 국고보조금과 동일한 금액을 자부담해야 하며, 자부담 50% 포함해 총 사업비는 최대 2000만원 이내다.

SK플래닛의 경우 e커머스 사전준비 상황에 따라 입문자와 숙련자 과정으로 교육하고, 이후 플랫폼 연계나 홍보 프로모션을 지원한다. 위메프는 e커머스 교육제공 및 지원자 선택 유형별로 컨설팅, 상품개발 및 판매지원을 진행하며 오픈놀은 전자상거래 토탈 솔루션을 제공한다.

조봉환 소진공 이사장은 "e커머스 인큐베이팅 지원은 코로나19로 비대면·온라인으로 급격하게 재편되고 있는 경제변화 속에서 업종전환과 재창업을 준비하는 소상공인들이 적응할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "민간운영기관과의 협업을 통해 e커머스 진출에 대해 전문적으로 지원받을 수 있는 만큼 많은 관심과 참여 바란다"고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr