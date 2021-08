[아시아경제 공병선 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 50 등락률 +0.24% 거래량 76,080 전일가 20,450 2021.08.23 15:30 장마감 관련기사 코오롱글로벌, 곡반정동 명당 2단지 지역주택조합에 350억원 규모 채무 보증코오롱글로벌, 수주잔고 10조 돌파…하반기에도 호실적 예고코오롱글로벌, 2분기 영업익 745억원…전년比 53.25%↑ close 은 곡반정동 명당 1단지 지역주택조합에 150억원 규모 채무 보증을 결정했다고 23일 공시했다.

이는 자기자본 대비 3.08% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr