◆ 한국원자력연구원 <소장급> ▶최기용 지능형원자력안전연구소장

<단장급> ▶조동건 사용후핵연료저장처분연구단장

<부장급> ▶김현길 핵연료안전연구부장 ▶최영철 스마트기기진단연구부장 ▶김민규 첨단구조·지진안전연구부장 ▶강경호 혁신계통안전연구부장 ▶김동진 재료안전기술개발부장 ▶하광순 지능형사고대응연구부장 ▲지성훈 저장처분기술관리부장 ▶김건영 처분성능실증연구부장 ▶조용준 선진핵주기시스템연구부장

<실·팀장급> ▶류동석 로봇응용연구실장 ▶윤한영 다물리계산과학연구실장 ▶김동산 리스크평가연구실장 ▶유용균 인공지능응용전략실장 ▶김의영 핵주기운영실장 ▶이동은 방사선전략실장 ▶권희정 방사선반응모델연구실장 ▶양선아 기획관리팀장

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr