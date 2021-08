아우디 "e-트론 출시 이벤트, 2021 레드닷 디자인 어워드 본상"

[아시아경제 이창환 기자] 아우디는 지난해 진행한 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 아우디 e-트론 론칭(출시) 이벤트가 ‘2021년 레드닷 디자인 어워드’ 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문에서 본상인 ‘위너(Winner)’를 수상했다고 23일 밝혔다.

지난해 7월 열린 ‘아우디 e-트론 론칭 이벤트’는 아우디의 첫 순수 전기차인 ‘아우디 e-트론’을 국내에 처음으로 선보이는 이벤트였다.

'아우디의 미래에 오신 것을 환영합니다'를 모토로 아우디의 프리미엄 전기차인e-트론을 선보이고, 아우디 e-트론의 친환경적 가치와 아우디가 선보일 지속가능한 미래에 대해 알릴 수 있도록 기획됐다.

아우디는 고객들이 보다 가까운 곳에서 e-트론을 경험할 수 있도록 3개월간 국내 주요 7개 도시를 순회하는 행사를 진행했다. 순회 이벤트를 통해 전국 주요 도시와 인기 명소에서 많은 잠재 고객들과 만나 아우디 e-트론의 특장점과 친환경적 가치를 알렸다.

아우디가 만들어나갈 지속가능한 미래를 보여주기 위해 e-트론 차량 전시 외에도 다양한 체험 콘텐츠를 운영해 고객 만족도를 극대화했다.

아우디가 출품한 레드닷 어워드 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문은 비전과 브랜드 가치, 디자인 및 브랜드 커뮤니케이션, 브랜드 정체성 및 차별화에 대해 평가하는 부문으로, 24명으로 구성된 전문 심사위원단의 심사를 통해 선정된다.

독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터에서 주관하며 세계 3대 디자인 어워드로 불린다.

