김재원 "국민의힘 대선경선 선관위원장, 정홍원 전 총리가 임명될 듯"

[아시아경제 나주석 기자] 정홍원 전 국무총리가 국민의힘 대선후보 경선 선거관리위원장을 맡을 것으로 보인다.

23일 김재원 국민의힘 최고위원은 YTN라디오 ‘황보선의 출발새아침’에 출연해 "정 전 총리가 (선관위원장에) 임명될 것으로 보인다"고 밝혔다. 김 최고위원은 "전날 이준석 국민의힘 대표가 저녁에 정 전 총리를 임명하겠다고 의사를 물었고, 동의한다고 말씀드렸다"고 밝혔다.

그는 "정 전 최고위원을 임명하는 데 대해 크게 반발하는 분들이 없지 않을까 생각한다"면서 "원로께서 맡으셔서 이제 별 잡음 없이 공정하게 경선을 관리한다면 그동안의 여러 혼란상이 모두 걷혀지고 새로이 출발하는 좋은 계기가 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

김 최고위원은 "정 전 총리가 선관위원장을 맡는다고 해서 불공정하게 운영될 거로 생각하지 않는다"면서 "이 대표가 잘 선임을 한 것으로 생각한다"고 말했다.

한편 김 전 최고위원은 이날 국민권익위원회가 발표할 국민의힘 소속 국회의원 등의 부동산 투기 의혹 조사 결과와 관련해 "이 대표가 민주당 이상으로 대응하겠다고 수차 공언했기 때문에 그 약속은 지켜져야 한다고 본다"며 "최소한 민주당 이상으로 대응하지 않을 수 없다"고 말했다. 다만 "의원들의 주장이 합리적인 이유가 있다면 그 주장들도 경청하는 것이 민주당의 사례와도 맞지 않을까 생각한다"고 의견을 밝혔다.

