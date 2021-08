거제시 "대우조선은 거제대 매각 재검하라…지역인재 요람, 일방적 매각 안돼"

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 대우조선해양이 거제대학교 매각을 추진 중인 가운데 거제시가 지역사회와 소통 없는 대학 운영권 매각 재검토를 촉구했다.

거제시는 20일 "거제대는 특성화 및 지역사회가 요구하는 직업인 양성을 선언하며 개교한 지역유일의 고등교육기관으로 거제시민과 30여년 이상을 함께한 지역인재의 요람"이라고 밝혔다.

이어 "거제대의 이런 중요한 공익적 가치를 존중하고 지역사회와의 유기적 관계 및 시민의 교육 수요 충족을 위해 매년 수 억원을 지속 투입하며 거제대의 성장과 발전을 위한 동반자로 함께 해왔다"고 소개했다.

특히 "거제국제외국인 학교는 설립 당시 국·도비 및 시비 30억원의 혈세를 투입해 조선해양산업 수주 지원을 뒷받침해왔다"고 밝혔다.

그럼에도 "공익적 가치, 거제대의 설립취지를 소홀히 한 채 경영정상화라는 자본의 논리만을 앞세우며 거제시를 비롯해 지역사회와 아무런 소통 없이 일방적인 매각 절차가 진행되선 안된다"고 말했다.

끝으로 "대우조선해양은 지역향토기업으로 거제대의 창학 이념과 직영·협력사의 지역인재 채용의 생태계를 비롯해 대기업 운영의 대학위상, 지역청년 유출우려 등 지역경제에 미치는 영향, 다수 시민의 우려 등을 충분히 고려한 책임있는 자세를 보일 것"을 촉구했다.

