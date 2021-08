정부, 이달 중 2조원 '국채 순상환' 추진…국가채무비율 48.2→47.2%

'긴급 바이백' 형식으로 진행

GDP 대비 국가채무비율 47.2%로 1.0%P↓

[아시아경제 장세희 기자]정부가 오는 25일과 31일 양일에 걸쳐 총 2조원 규모의 국고채를 매입하기로 했다. 이에 올해 말 기준 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 48.2%에서 47.2%로 1.0%포인트 낮아진다.

기획재정부는 이번 2차 추가경정예산(추경) 편성 당시 반영한 2조원 규모의 국채 상환을 진행한다고 20일 밝혔다.

이는 그동안 추경을 통해 추진한 국채 상환 중 가장 큰 규모다. 기재부는 지난 2016년과 2017년 추경 편성 당시 각각 1조3000억원, 7000억원의 국고채를 매입한 바 있다.

이번 국채 순상환은 시장 상황을 감안해 입찰 시점에 임박해 공고하는 '긴급 바이백' 형식으로 진행된다.

국고채 2조원 조기 상환에 따라 실질 성장률 전망치는 3.2%에서 4.2%로 상향 조정한다. GDP대비 국가채무비율도 48.2%에서 47.2%로 1.0%포인트 낮아진다.

한편 기재부는 "유동성이 상대적으로 떨어지는 종목들 매입함으로써 국채시장 심리 안정에 일정 부분 기여할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

