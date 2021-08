[아시아경제 김효진 기자] BNK금융그룹은 계열 은행인 부산은행과 경남은행이 추석 명절을 맞아 지역 중소기업 및 소상공인에게 총 1조6000억원 규모로 ‘BNK 코로나19 극복 추석특별대출’을 지원을 한다고 20일 밝혔다.

양 은행은 코로나19 장기화와 지역경제 침체 등으로 경영에 어려움을 겪는 지역 내 중소기업들의 자금난 해소와 지역경제 활성화를 위해 이날부터 10월19일까지 은행별로 8000억원(신규 4000억원, 기한연기 4000억원)씩 총 1조6000억원을 지원한다.

지원대상은 지역 내 창업 기업, 양 은행 장기거래 중소기업, 지역 일자리 창출기업, 기술력 우수기업, 지자체 전략산업 영위 중소기업, ESG우수기업 등이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr