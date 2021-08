산청군, 음악·미술 등 평생교육 수강생 모집

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 교육부 선정 평생학습도시로서 운동·음악·미술 등 비대면 시민교육 강좌를 마련했다.

산청군은 오는 25일부터 9월 3일까지 '2021년 하반기 읍·면 평생교육강좌' 수강생을 모집한다고 20일 밝혔다.

요가, 필라테스 등 운동강좌부터 난타, 가야금 등 음악강좌, 채색화, 만다라 등 미술강좌 까자 다양한 분야의 총 43개 강좌가 준비돼 있다. 현장 강의 뿐 아니라 온라인 매체 ZOOM·카카오톡 등을 활용한 비대면 강의가 함께 개설돼 있어 가정에서도 쉽게 참여할 수 있다.

온라인 신청은 25일부터 29일까지 산청군 평생학습 홈페이지를 통해 진행한다. 방문 신청은 30일부터 9월3일까지 읍·면사무소에서 이뤄진다. 하반기 평생교육 강좌는 9월13일부터 12월까지 4개월 동안 진행된다.

군 관계자는 “주민들이 평생교육 강좌를 통해 삶의 새로운 활력을 찾고 유익한 경험을 얻을 수 있도록 기회를 더 넓혀 나가겠다”며 “코로나19 예방을 위한 방역 수칙 준수도 소홀히 하지 않겠다”고 밝혔다.

한편 산청군은 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관하는 성인 문해·검정고시 공모사업에 올해까지 3년 연속 선정됐다. 특히 올해부터는 경남도교육청 문해교육 전문기관으로 지정돼 어르신들의 ‘만학의 꿈’을 이루기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

