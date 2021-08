이재명 "황교익 후보자, 위로해주고 격려해 달라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 황교익 경기관광공사 사장 후보자 자진 사퇴에 대해 공정한 공모절차를 거쳐 진행한 인선이었다며 "(사퇴를 결정한)황 후보자를 위로해 주시고 격려해 달라"고 부탁했다.

이 지사는 20일 페이스북에 "황교익 경기관광공사 사장 후보자가 사퇴 의사를 밝혔다"며 "관피아를 막기위해 2018년에 바꾼 공채 규정에 따라 임원추천위원회가 공정한 공모절차를 거쳐 추천한 분"이라고 했다.

그는 그러면서 "국민의힘 소속 서병수 전 부산시장도 인정하는 음식문화 전문가로서 많은 업무성과를 냈고, 임원추천위원들이 면밀한 심사를 거쳐 다수 응모자로 선순위로 추천할 만큼 경기관광공사 사장으로서의 역량은 충분하다"고 황 후보자를 높이 평가했다.

또 일각의 보은인사에 대해 "제가 그분에게 은혜를 입은 일도 없으니 보은인사일 수 없다"며 "인사는 친소관계가 아니라 역량과 전문성을 기준으로 해야 하는데도, 명백한 전문성을 부인 당하고, 친일파로 공격당하며, 친분에 의한 '내정'으로 매도당한 황 후보자의 억울한 심정을 이해한다"고 덧붙였다.

특히 "정치인도 아니고 그저 한명의 시민일 뿐인데, 정치적 공방의 대상으로 끌려 들어와 전문가로서는 생명과 같은 평판에 치명적 손상을 입고, 역량과 비전에 대해 예정된 검증기회도 갖지 못한 채 우리 모두를 위해 후보자격을 스스로 포기했다"며 안타까움을 토로했다.

이 지사는 "황 후보자도 본인도 인정했듯이 선을 넘은 발언에 대해서는 저 역시 우려하고 경계했고, 동의할 수 없는 발언이었다"며 "사과드릴 자격이 있는지는 모르겠지만 이낙연 후보께 사과 드린다"고 전했다.

이어 "그러나 정당한 절차를 통해 공인으로서 기여하고자 했던 한 시민이 정치적 이해관계에 의해 삶의 모든 것을 부정당한 참담한 상황에는 더더욱 동의할 수 없다"며 "다시 한번 황 후보자께 죄송하고 안타깝다는 말씀을 드린다"고 미안함을 전했다.

이 지사는 황 후보자의 상처 치유에 대해서도 걱정했다.

그는 "공격했던 사람이나 무심한 관전자들에게는 정치 과정에서 발생한 하나의 소동극으로 곧 잊혀질지 모르지만, 당사자는 이 일이 없었던 과거로는 결코 돌아갈 수 없는 큰 상처"라며 "황교익 후보자가 음식문화 전문가로서 지금까지보다 더 왕성한 활동을 보란듯이 하실 수 있기를 바란다"고 위로했다.

이 지사는 끝으로 "(이번 일로 인해)우리 당에 애정을 갖고, 경선에 관심을 갖고 계신 많은 분들이 또한 상처를 받았다"며 "더 이상 소모적인 네거티브로 우리 스스로를 초라하게 만드는 일이 없기를 바라고 저부터 더 배려하고 '원팀'으로 승리하는데 힘을 모으겠다"고 약속했다.

