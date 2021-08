[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오전 구청장실에서 ㈜자연만세로부터 후원물품을 전달받았다.

㈜자연만세에서는 이날 1500만 원 상당의 블루베리 600박스를 기부, 기부된 물품은 코로나19와 무더위 속 이중고를 겪고 있는 쪽방촌 거주자와 선별 진료소 근무자들에게 전달될 예정이다.

채현일 구청장은 코로나19로 모두가 힘든 시기에 훈훈한 나눔 실천해 주신 ㈜자연만세 관계자분들께 감사드리며, 나눔에 힘입어 구민분들과 함께 위기를 극복하고 일상을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr