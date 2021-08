美 테이퍼링 가시화…코스피 3100선 하회

[아시아경제 이동우 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연내 테이퍼링(자산매입 축소)이 가시화하면서 19일 주식시장과 외환시장이 요동쳤다.

이날 코스피는 전날보다 61.10포인트(1.93%) 내린 3097.83에 장을 마쳤다. 코스피가 3100선 밑으로 내려간 건 지난 4월 1일(3087.40) 이후 4개월여만이다.

코스피는 전날 반등하며 잠시 숨 고르기를 하는 듯했으나 미국의 테이퍼링 가능성에 투자 심리가 위축되며 다시 급락했다. 코스피는 지난 5∼17일 8거래일 연속 하락한 바 있다.

코스닥지수는 전날보다 29.93포인트(2.93%) 내린 991.15에 마감하며 지난 6월 16일(998.49) 이후 2개월만에 1000선을 밑돌았다.

전날 7거래일만에 반락했던 환율은 테이퍼링 가능성에 따른 '강달러'를 반영하며 이날 다시 급등했다. 원·달러 환율은 전날보다 8.2원 오른 달러당 1176.2원에 마감했다.

외국인은 유가증권시장에서 지난 9일부터 19일까지 8거래일 연속 매도 우위를 보였다. 순매도 금액은 총 8조531억원이다.

반면 이날 채권시장은 상대적으로 큰 변동성을 보이지 않은 가운데 대체로 하락 추세를 이어갔다.

3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.9bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 연 1.360%, 10년물 금리는 1.3bp 하락한 연 1.868%에 각각 장을 마쳤다. 3년물 금리는 8거래일 연속, 10년물 금리는 4일 연속 하락이다.

