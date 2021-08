이낙연 측 "'친이재명 유튜버 문건', 일상적 업무 수행 차원"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표 측이 ‘친이재명 유튜버 겨냥 문건’ 논란에 대해 “일상적인 업무 수행 차원에서 작성한 것”이라고 일축했다.

19일 이 전 대표 측 필연캠프는 “해당 문서는 이낙연 캠프에서 유튜브 모니터링을 담당하는 분이 일상적인 업무수행 차원에서 작성한 것으로 확인됐다”며 “보도된 내용을 살펴보면 이 후보 중심으로 모니터링을 하면서 ‘옹호’‘반대’ 등 단순 이분법적으로 구분해 작성했고 이 문건은 알 수 없는 경로로 유출됐다”고 밝혔다.

전일 일부 언론 등에서는 이 전 대표 측이 ‘이낙연 후보 비방을 주도하는 유튜브 방송실태’라는 제목의 8쪽 분량 문건을 작성했다고 보도했다. 특히 문건에는 “해당 유튜버들이 경기도의 ‘경기호황쇼’와 연결돼 거액의 출연료를 받거나 기본소득 등 광고 수주를 통해 지원받으면서 이 전 대표 비방과 이재명 경기지사 방송을 진행하고 있다”는 등의 내용이 담겼다고 전했다.

이 같은 논란에 해당 유튜버들과 온라인매체는 “이낙연발 블랙리스트에 경악한다”며 공동성명을 발표했다. 이날 고발뉴스TV, 열린공감TV, 김용민TV, 새날TV, 시사타파TV, 이동형TV 운영자들은 “이낙연 캠프는 자기에게 비우호적이라는 예단으로 우리를 지목하고 방송 내용과 성향을 분석한 괴문서를 제작했다”며 “이낙연 후보가 직접 사죄하고 재발 방지를 약속하라”고 촉구했다.

그러면서 “거명한 매체 대부분 경기도는 물론 그 어떤 공공기관으로부터 광고를 받은 바 없는 언론이나 유튜버”라면서 “이낙연 캠프는 괴문서를 폐기하고 문건 작성 경위를 밝힌 뒤, 책임자를 즉시 파면하라. 요구가 받아들여지지 않을 경우, 이낙연 후보 캠프에 대한 법적 조치에 돌입하겠다”고 했다.

이 전 대표 측은 “향후 이런 일이 재발하지 않도록 캠프 차원에서 더 세심하게 챙기겠다”고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr