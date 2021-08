與 내부서도 황교익 결단 촉구…黃 "이낙연 먼저 사과해야"

[아시아경제 오주연 기자] ‘황교익 논란’이 더불어민주당 대선 예비경선 정국을 뒤흔들고 있다. 막말이 오가는 상황을 보다못한 민주당 내부에서도 황교익 씨에게 결단을 촉구하는 목소리가 나오고 있다.

김종민 민주당 의원은 19일 오전 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 "(황 씨는) 이재명 경기도지사 쪽 인사 추천을 받은 분"이라면서 "이 지사 쪽에서 잘 정리를 해줘야 한다"고 말했다. 김 의원은 지난 16일 ‘기본소득 끝장토론’을 제안한 20명의 친문의원 중 한 명이기도 하다. 칼럼니스트인 황 씨가 경기관광공사 사장에 내정되자 이 지사의 ‘보은인사’라는 비판이 일었다. 이를 두고 이 전 대표 측이 다소 감정적으로 비판하자 황 씨는 "이 전 대표의 정치적 생명을 끊겠다"는 등 거친 말을 쏟아냈다.

문재인 대통령의 복심으로 불리는 윤건영 의원도 황 씨를 둘러싼 당내 갈등에 대해 "논란 자체가 거북하다"고 평했다. 그는 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "이유불문 그만하셨으면 한다"며 "대선국면에서는 싸우더라도 선을 넘지 말아야 한다"고 했다.

그러나 황 씨도 이틀째 날을 세우며 대응했다. 그는 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에서 "먼저 막말을 한 사람이 사과를 해야 저도 사과를 한다"고 했다.

일련의 논란은 이 지사 캠프의 부담을 키우는 방향으로 흐르고 있다. 이에 캠프 총괄특보단장인 안민석 의원마저 황 씨에게 경기관광공사 사장 내정자 신분의 사퇴를 요구했다. 안 의원은 BBS라디오에 나와 "이재명 후보에게 굉장히 부담이 되고, 예기치 않은 대형 악재로 보인다. 용단을 내리라"고 주문했다.

