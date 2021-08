[특징주]천보, 증설에 따른 성장 기대감에 강세

[아시아경제 송화정 기자] 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 243,200 전일대비 13,500 등락률 +5.88% 거래량 171,023 전일가 229,700 2021.08.19 10:13 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “천보, 공격적 증설로 본격 성장 예상”[클릭 e종목] "천보, 실적과 성장동력 모두 갖췄다"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 대규모 증설에 따른 성장 기대감에 4%대 강세를 보이고 있다.

19일 오전 9시54분 기준 천보는 전일 대비 1만1300원(4.92%) 오른 24만1000원에 거래됐다.

이날 대신증권은 천보에 대해 수요 고성장을 반영한 대규모 증설 발표와 한국 2차전지 소재 업종의 높아진 밸류에이션을 반영해 목표주가를 기존 대비 42% 상향 조정했다. 천보는 지난달 새만금 산업 단지에 2차전지 소재 공장 건설을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 2026년까지 약 5000억원을 투자해 연간 2만t 규모의 LiFSI 생산능력을 확보할 계획이다. 한상원 대신증권 연구원은 "지난해 연산 1560t에 불과했던 2차전지 소재 생산능력은 올해 4000t, 2023년 1만2000t, 2026년 2만7000t으로 급증할 것"이라며 "이에 따라 2차전지 소재 사업의 매출액은 2026년 1조원에 근접할 것으로 예상된다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr