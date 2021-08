[인터뷰]김영종 종로구청장 “송현동 부지 숲과 문화가 함께하는 ‘(가칭)이건희 기증관’ 최적지”

인근 국립현대미술관, 최근 개관한 서울공예박물관, 삼청동?인사동?북촌 내 밀집한 다양한 갤러리 및 공방 등과 맞물려 있어 대한민국 대표하는 문화·예술 집약지로 최적 입지 주장

[아시아경제 박종일 기자] “종로구 송현동은 故 이건희 회장이 미술관을 지으려다 포기했던 장소로 인근 국립현대미술관, 최근 개관한 서울공예박물관, 삼청동?인사동?북촌 내 밀집한 다양한 갤러리 및 공방 등과 맞물려 있어 대한민국을 대표하는 문화·예술 집약지로 입지를 갖고 있다. 게다가 누구나 쉽게 대중교통을 이용해 접근할 수 있어 문화예술 대중화에도 기여 할 수 있는 등 여러 장점을 갖고 있는 유일한 곳이다”

김영종 종로구청장은 본지와 가진 인터뷰를 통해 문화체육관광부가 국가기증 이건희 소장품관(이하 이건희 기증관) 건립 후보지로 종로구 송현동이 유력 후보지 중 한 곳으로 꼽힌다며 이같이 말했다.

김 구청장은 예전부터 종로구 송현동은 경복궁과 창덕궁, 광화문광장과 북촌을 잇는 우리나라의 역사적 정체성과 관련이 깊은 공간이므로 이에 걸맞은 공적인 공간으로 쓰여야 한다”며 그 쓰임 방법으로 주민이 공유할 수 있는 숲?문화공원 조성을 제안해 왔다. 김 구청장은“만약 이건희 기증관이 이곳에 유치된다면 그야말로 숲?역사문화?예술의 시너지 효과를 낼 대한민국 최적의 장소가 될 것이라며 유치를 적극적으로 환영한다”고 말했다.

또 문화체육관광부가 유력 후보지로 송현동을 지정한 만큼 종로구 차원에서도 이건희 기증관이 유치될 수 있도록 여러 방안을 검토하고 있다고 전했다.

먼저 문화예술계를 기반으로 각계 뜻있는 인사들이 함께하는 ‘(가칭)이건희 종로기증관 종로건립 민간추진위원회’ 구성을 적극적으로 돕겠다고 밝혔다.

향후 민간추진위원회 구성 이후에도 송현동 유치의 당위성을 담은 공동성명, 홍보캠페인, 설문조사, 토론회 등 다양한 계층을 대상으로 자유로운 공론화 과정을 통해 기증관의 송현동 건립이 전 국민적 공감을 얻을 수 있도록 지원할 예정이다.

이와 함께 김 구청장은 민선 7기 마지막 1년을 앞두고, 코로나19 장기화로 어려운 시간을 보내고 있는 주민들을 위해 다양한 정책사업을 추진하고 있다. 그 예로 소외계층 어르신 무료급식 지원과 무더위 쉼터운영, 폭염대비 얼음물 제공 등 주민 생활에 밀접한 정책을 차근차근 진행하고 있으며, 탄소다이어트 친환경 다회용 컵 사업 등 지속가능한 종로의 내일을 만들기 위한 사업에도 노력을 아끼지 않고 있다. 이런 노력이 좋은 성과를 이룰 수 있길 기대한다.

김영종 구청장은“지난 10여년 동안 차근차근 쌓아온 일들을 남은 임기동안 차질없이 수행하여 주민이 행복한 도시를 만들도록 마지막까지 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr