"집에서 운동하세요" LG유플러스, ‘U+홈트Now’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 피트니스 및 건강 전문가가 직접 참여한 U+tv 전용 홈트레이닝 서비스 ‘U+홈트Now’를 19일 출시했다고 밝혔다.

이는 LG유플러스가 자체 제작한 IPTV용 홈트 애플리케이션 서비스로, 다양한 난이도와 운동 유형의 전문 운동 콘텐츠 400여개를 무료로 제공한다. ▲명상·호흡 ▲스트레칭 ▲요가·필라테스 ▲근력 ▲유산소 ▲전신·복합 ▲골프 등 7가지 운동유형별 콘텐츠는 물론 ▲키즈 ▲임산부 ▲시니어 ▲운동 초보자 ▲골퍼 등 특정 고객군에 맞춘 테마별 콘텐츠를 즐길 수 있다. 또 서울대학교 병원 교수진과 피트니스 전문가가 숏폼형 Q&A 콘텐츠를 통해 제공하는 신뢰도 높은 건강정보 영상도 시청 가능하다.

U+홈트Now는 단순 체험성이 아닌 계획적인 관리를 통해 운동을 즐길 수 있도록 ‘나만의 루틴(Routine) 만들기’와 ‘운동 기록’ 등 개인별 운동 관리 기능을 제공한다. 최대 4명의 사용자별 프로필을 등록할 수 있다. 자주 하는 운동을 나만의 루틴으로 지정해 간편하게 연속 재생하고, 콘텐츠 시청기록을 분석해 균형 잡힌 운동 계획을 세울 수 있게 돕는다.

LG유플러스는 글로벌 전문 피트니스 기업 레즈밀(Les Mills)과 협업해 U+홈트Now의 오리지널 프로그램 ‘8주 환생 프로젝트’도 제작했다. 운동 입문자를 위한 저강도 운동부터 운동 마니아를 위한 고강도 전문 피트니스 프로그램까지 운동 능력을 체계적으로 향상시키는 프로그램이다.

U+홈트Now는 우선적으로 UHD2, UHD3, 사운드바 블랙 셋톱박스를 통해 제공된다. 10월 말부터 무선 IPTV인 ‘U+tv 프리’에서도 제공될 예정이다.

손민선 LG유플러스 Xaas사업담당(상무)는 “개인 운동 팁 공유, 실시간 양방향 클래스 등 고객이 직접 참여하고 소통하는 플랫폼으로 거듭날 것”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr