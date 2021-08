황교익, 송영길 향해 "이낙연 사과시키면 나도 사과할 용의 있어"

"금도는 이낙연이 먼저 넘어"

[아시아경제 강주희 기자] 경기관광공사 사장으로 내정된 맛 칼럼니스트 황교익씨가 "이낙연 전 더불어민주당 대표의 정치 생명을 끊는 데 집중하겠다"는 발언으로 여당의 비판을 받자 18일 "(이 전 대표를)제게 사과시키면 저도 사과할 용의가 있다"고 맞받았다.

황씨는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 송영길 더불어민주당 대표를 향해 "금도는 송 대표님 당의 정치인이 먼저 넘었다"며 이같이 말했다.

송 대표는 이날 오후 서울 동작구 국립서울현충원의 고(故) 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 황씨 발언에 대해 "금도를 벗어난 과한 발언 아닌가 생각이 든다"라며 "논란 과정을 통해 다 상식에 맞게 정리되지 않을까 기대한다"고 말한 바 있다.

이에 대해 황씨는 "제 발언이 금도에 벗어난 줄 저도 잘 안다. 국무총리까지 지낸 민주당 유력 정치인의 정치 생명을 끊어버리겠다니, 금도를 확실히 벗어난 게 맞다"라면서도 "그런데, 제가 괜히 그런 말을 했나요? 그 유력 정치인이 제 직업 생명을 끊겠다고 덤비니까 그렇게 반응할 수밖에 없다"고 주장했다.

앞서 이낙연 캠프 상임부위원장인 신경민 전 민주당 의원은 지난 17일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연, 경기관광공사 내정으로 '보은 인사' '전문성 부족'이라는 비판을 받는 황씨에 대해 "경기도 관광이라는 것은 평화 관광이 제1의 핵심 목표인데, (황씨는) 맛집 관련 업무가 지금까지 주요 업무여서 부합하지 않는다"고 지적했다.

신 전 의원은 또 "(황씨가) 일본 음식에 대해서 굉장히 높이 평가하고 한국 음식은 아류라는 멘트를 너무 많이 했다"라며 "일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 분이 아닌가라고 생각된다"고 주장했다.

이 전 대표 측 발언에 황씨는 즉각 페이스북에 글을 올려 반발했다. 그는 "저를 죽이고자 덤비는 이낙연의 공격에 저는 가만히 있을 수 없다. 오늘부터 청문회 바로 전까지 오로지 이낙연의 정치적 생명을 끊는 데에 집중하겠다"며 격양된 반응을 보였다.

황씨는 17일 JTBC 뉴스룸과 인터뷰에서는 "저는 경기관광공사의 사장으로 공모 절차를 거쳐서 정당하게 서류·면접을 거친 후보자의 입장에 있다. 대통령 할아버지가 오셔도 권리 포기를 이야기하지 못한다"며 일각에서 제기된 자진 사퇴설을 일축했다.

한편, 경기관광공사 사장 임명권자인 이재명 경기지사는 황씨 임명에 대한 '보은 인사' 논란에 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 의혹을 일축했다.

이 지사는 이날 열린 민주당 대선주자 4차 TV토론회에서 "보은 인사는 전혀 사실이 아니다. 그분 나름 전문성을 가진 훌륭한 음식문화 전문가"라며 "도의회 인사청문회, 국민 여론을 보고 정하겠다"고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr