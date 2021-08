경주시, ‘2022학년도 대학입시 설명회’ 열어

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경주시와 천년미래포럼이 공동으로 ‘2022학년도 대학입시 설명회’를 개최한다.

‘경주시청소년수련관’을 통해 실시간 방송되는 이번 설명회는 대학입시 수시모집 원서 접수를 앞둔 지역의 고3 수험생과 학부모들을 위해 마련된다.

강의 후에는 실시간 채팅창을 통해 수험생과 부모들의 궁금증을 해소하기 위한 질의응답 시간이 이어진다.

설명회는 명인학원 유홍석 수학영역 대표강사의 ‘2022 반드시 출제되는 수능수학 & FINAL 등급별 공부비법’과 유웨이 이만기 교육평가연구소장의 ‘2022 수시 요강 변경 내용과 전략 방법’ 등에 대해 강의한다.

주낙영 경주시장은 “2022학년도 대입수시 모집을 한 달 가량 앞둔 현시점에 코로나19로 인해 대학입시 정보수집에 어려움을 겪는 지역 수험생과 부모들에게 대입전형에 대한 이해를 높이고 실질적 도움이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

