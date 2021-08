하태경, 원희룡 후보 사퇴 촉구 "분별없는 연쇄폭로전이자 분탕질"

윤석열 보이콧, 정리 논란 등 당내 분란 부추겨

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 하태경 의원이 경쟁 주자인 원희룡 전 제주도지사를 향해 "확실하지 않은 것을 확대 과장하여 당의 분란을 증폭시키고 있다"며 예비후보 사퇴를 촉구했다. 원 전 지사는 이준석 국민의힘 대표가 통화로 '윤석열 전 검찰총장은 곧 정리된다'고 발언했다면서 녹취파일 공개를 요구하고 나선 상황이다.

하 의원은 18일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "원 전 지사의 분별없는 연쇄폭로전에 심각한 우려와 분노의 뜻을 밝힌다"며 이같이 밝혔다.

그는 "원 전 지사는 경선준비위원회 주관 봉사활동에 불참했다고 윤 전 총장을 공격했다"며 "뿐만 아니라 윤 전 총장 측에서 '봉사활동 보이콧을 제안했다'며 사적 통화 내용을 확대과장 폭로해 당의 갈등을 부채질한 바 있다"고 지적했다.

이어 "최근에 태도가 돌변하여 '자격도 없는 경준위가 토론회를 연다'며 경준위를 공격하며 분란 증폭의 주역으로 나섰다"고 했다.

또 "급기야 어제는 '저거 정리된다'는 표현을 당대표가 '윤석열은 금방 정리된다고 했다'며 허위사실로 사적 통화내용을 폭로해 당을 뿌리 채 뒤흔들었다"며 "갈등이 정리될 만하니까 새로운 소재를 들고 나와 분탕질 치는 것으로밖에 이해 되지 않는다"고 했다.

하 의원은 "당 중진에 대선주자라는 사람이 사적 대화 내용까지 과장 왜곡하여 뒷북 공개하면서 당내 분란을 부추기는 저의가 무엇인가"라며 "당을 박살내더라도 자신의 이름값만 높이면 된다는 의도인가"라고 비판했다.

이날 원 전 지사는 국민의힘 당사에서 긴급 기자회견을 열고 "제 기억과 양심을 걸고 분명히 다시 말씀드린다"며 "곧 정리한다는 이 대표의 발언 대상은 윤 전 총장"이라고 밝혔다. 앞서 이 대표는 전날 밤 원 전 지사와의 대화 가운데 논란이 됐던 통화 중 '정리' 관련 언급을 인공지능(AI)으로 녹취한 내용을 공개했다.

이에 대해 하 의원은 원 전 지사의 문제제기가 잘못됐다는 입장이다. 그는 기자회견 직후 기자들과의 자리에서 "(이 녹취록 텍스트를 보면) '정리된다'의 주어가 윤 전 총장이 아니다"라며 "본인의 부정확한 기억으로 확대 과장 왜곡을 했다. 이 정도면 이미 사퇴할 이유는 충분하다고 본다"고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr