[아시아경제 이동우 기자] 에어부산은 올해 2분기 별도재무제표 기준 영업손실 494억원으로 전년 동기(영업손실 514억원) 대비 적자 폭이 감소했다고 17일 공시했다.

같은 기간 매출액은 477억원으로 102.1% 증가했고 당기순손실액은 249억원으로 189억원 감소했다.

에어부산 관계자는 "코로나19 장기화 여파로 손실을 최소화하기 위한 노력으로 실적이 소폭 개선된 것으로 보인다"며 "위기 극복을 위해 효율적인 노선 운영과 비용절감 등으로 코로나19 위기를 극복하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr