경기도, 27일까지 코로나 치료 399병상 확보키로

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이달 27일까지 코로나 환자 치료를 위해 399병상 확보에 나선다.

경기도는 정부가 행정명령 후 2주 내 병상 가동 원칙에 따라 오는 27일까지 수도권에 중증환자 전담병상 171병상, 중등증 병상 594병상 등 총 765병상을 확보하기로 했다며 이중 경기도는 중증환자 전담병상 55병상, 중등증 병상 344병상 등 총 399병상을 확보할 계획이라고 17일 밝혔다.

앞서 이재명 경기도지사는 지난 13일 김부겸 국무총리 주재로 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에 참석해 "병상 확보를 위한 행정명령 건의를 드리려고 했는데, 일부 수용된 것 같다"며 "감염병 전담병상에 대한 운영인력을 추가 지원(기존 인력 장기 파견 연장 및 추가 파견)해 달라"고 요청했다.

한편 17일 0시 기준 경기도 확진자는 전일 대비 385명 증가한 총 6만3768명이다. 16일 기준 경기도에서 델타 변이바이러스 감염이 확인된 확진자는 2063명이며, 역학적 연관성을 포함하면 총 4035명이다. 8월 2주차 수도권 델타 변이 검출률은 84.2%로, 이는 전주(71.1%) 대비 13.1.%포인트 증가한 수치다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr