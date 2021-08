영광군, 레미콘 갈등 협상 타결…17일부터 정상 운영

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 14일 군의 레미콘 갈등 사태가 90여일 만에 극적으로 협상이 타결 됐다고 17일 밝혔다.

정경연 광주전남레미콘협동조합 영광권역레미콘협의회 회장과 정양욱 전국건설노동조합 광주전남건설기계지부 지부장은 지난 14일 레미콘 운송 정상화를 위해 원직복직, 운송단가·유류비, 근무시간·휴무일 등 양측의 책임과 의무에 대해 ‘신의를 바탕으로 성실히 이행한다’는 합의서에 서명했다.

합의서에는 계약해지된 레미콘기사 29명을 원직 복직시키고 레미콘 운송단가는 이날부터 내년 8월 16일까지 4만3000원, 내년 8월 17일부터 오는 2023년 8월 16일까지 4만5000원, 유류비는 ㎞당 0.48리터를 지급하기로 한다.

근무시간은 오전 8시부터 오후 5시까지로 하·동절기 탄력운영하고 휴무일은 매주 일요일과 격주 토요일(1째주·3째주)로 합의했다.

또 상생협력을 위해 갈등과정에서 쌍방이 제기한 민·형사 소송 및 고발·진정·민원에 대해 합의서 체결 후 7일 이내에 모두 취하하는 등 피해를 최소화 하기로 했다.

이번 레미콘 갈등이 협상 타결됨으로써 영광지역 레미콘 제조사는 이날부터 정상 운영과 영업을 재개한다.

김준성 군수는 “레미콘 제조사와 레미콘 운송기사 양측이 서로 존중하면서 합의 결정을 한 것에 감사드린다”며 “지역경제 활성화를 위해 레미콘 운송 정상화에 힘써 주길 바란다”고 말했다.

