동원F&B, 2PM 준호와 찬성 모델로 ‘동원참치’ 새 CF 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 그룹 2PM의 준호와 찬성을 모델로 동원참치 새 CF를 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 CF는 준호와 찬성이 결성한 신인 프로젝트 그룹 ‘팀 치치’의 데뷔 뮤직비디오 콘셉트로 제작됐다. CF에서 ‘팀 치치’는 각각 동원참치 모델을 상징하는 의상인 빨간 정장과 파란 정장을 입고 등장해 데뷔곡 ‘오. 마이. 갓. 참치! 동원참치’에 맞춰 안무와 노래를 선보인다.

이번 CF는 2019년부터 진행 중인 ‘맛의 대참치, 동원참치’ 캠페인의 네 번째 CF 작품이다. 특유의 중독성 있는 CM송으로 세 편의 전작들은 현재까지 유튜브 합산 누적 조회수 5000만 회를 넘어섰다.

이번 CF는 맛과 영양이 풍부한 다양한 참치캔 레시피를 소개하는 버전과 바로 먹거나 배달 간편식과 함께 먹어도 잘 어울리는 참치캔의 간편성을 소개하는 버전으로 구성됐다.

동원F&B 관계자는 “이번 CF는 최근 MZ세대의 새로운 소통 문화로 자리잡은 ‘부캐 놀이’를 반영해 기획됐다”며 “앞으로 팬덤 ‘참치스트’와 활발히 소통하며 젊고 친근한 동원참치 브랜드 이미지를 만들어 나갈 ‘팀 치치’에게 많은 응원을 부탁드린다”고 말했다.

동원F&B는 ‘팀 치치’와 함께 동원참치 신제품과 굿즈를 비롯해 각종 온라인 콘텐츠 등 다양한 마케팅 활동을 선보일 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr