반도건설이 설립한 반도문화재단(비영리 공익법인)은 코로나19 시대 해외여행 갈증을 풀어 줄 온라인 문화특강 '오지탐험가 도용복과 함께하는 랜선 세계문화기행'을 진행한다고 13일 밝혔다.

26일 저녁 7시30분부터 진행되는 이번 특강은 네이버TV '반도문화재단' 채널을 통해 온라인 생중계로 진행되며 누구나 무료로 시청할 수 있다.

강사 도용복은 골프용품 전문기업 (주)사라토가의 회장으로 재직하며 연중 60일 이상을 세계 오지 문화탐험을 떠나는 것으로 유명하다. 부산국제합창제 공동조직위원장을 맡는 등 평소에도 문화예술 메세나 활동을 활발히 실천하고 있는 도용복 회장은 이번 강연에서 세계 오지마을 사람들과의 만남을 통해 얻은 삶의 지혜와 여행 정보를 해박한 문화예술 지식과 함께 알기 쉽게 풀어줄 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr