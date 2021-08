[아시아경제 강나훔 기자]한국거래소는 다보링크가 유안타제6호스팩 유안타제6호스팩 340360 | 코스닥 증권정보 현재가 3,875 전일대비 135 등락률 -3.37% 거래량 551,230 전일가 4,010 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 유안타제6호스팩, 주가 3095원.. 전일대비 -12.69%유안타제6호스팩, 주가 3375원 (20.54%)… 게시판 '북적' close 과 합병해 코스닥시장에 상장한다고 12일 밝혔다.

상장일은 오는 13일이다.

2000년 설립된 다보링크는 초고속 유선통신 단말기 제조와 소프트웨어 개발 등을 주요 사업으로 하는 통신장비 제조업체다. 지난해 매출액은 635억원, 영업이익은 55억원이다.

유안타제6호스팩의 상장일 전일(12일) 종가는 3875원이다.

