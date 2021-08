조선대 대학일자리센터, 취업성공을 위한 릴레이 특강 연다

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교가 학생들의 취업성공을 위해 힘쓰고 있다.

조선대 대학일자리센터는 학생들의 희망 진로 및 직무 탐색을 돕기 위해 ‘단계별 취업역량 강화 특강’ 프로그램을 진행한다고 12일 밝혔다.

오는 17일부터 4일간 운영되는 특강은 진로와 역량강화, 취업설계 등 단계별로 진행된다. 프로그램을 통해 학생들은 자기 이해와 전공학과 분석, 실전 취업에 필요한 취업역량을 강화할 수 있다.

진로 단계에서는 ‘MBTI로 알아보는 나의 진로’에 대한 주제가 다뤄지며 역량강화 단계에서는 ‘스팀(STEAM) 융합으로 나의 취업을 디자인하기’, ‘4차 산업혁명 시대에 나의미래 설계하기’에 대한 특강이 진행된다.

취업설계 단계로는 ‘실전 취업설계를 통한 취업성공하기’에 대해 이야기한다.

조선대 재학생을 대상으로 코로나19 확산방지를 위해 온라인 화상회의(ZOOM)를 통한 비대면 강의로 진행된다.

윤오남 대학일자리센터장은 “앞으로도 우리 재학생들의 수요에 맞는 취업프로그램을 기획하겠다”며 “앞으로도 학생들의 만족도와 참여도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

