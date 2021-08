구인모 거창군수, 도비 예산 확보에 ‘두 팔 걷어’

거열산성 진입도로 개설사업 등 19개 사업 217억원 건의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 2022년 역대 최대 규모의 국도비 예산 확보를 위해 구인모 거창군수는 12일 경남도 서부청사를 직접 방문해 당면 현안 사업의 예산 확보를 위해 재정 지원을 건의했다.

이날 군이 경상남도에 건의한 사업은 ▲거열산성 진입도로 개설공사(83억원) ▲웅곡천 생태하천 복원사업(25억원) ▲수승대권 등산로 연결사업(22억원) ▲거창 창포원 수변공간 생태자원화사업(16억원) ▲빼재 익스트림 레저모험타운 조성사업(15억원) ▲소규모 수도시설 개량사업(11억원) 등 19개 사업, 217억원으로 총사업비 1452억원 규모의 사업이다.

먼저 정연상 농정국장과의 만남에서는 영농편의기반구축, 웅양지구 수리 시설 개보수사업비와 서덕지구 대구획경지정리 사업비의 필요성에 관해 설명했다.

이어 이인숙 서부 균형발전 국장을 만나 거열산성 진입도로 개설의 원활한 사업 추진을 할 수 있도록 미교부 예산액을 조속히 지원해 줄 것을 건의했다.

마지막으로 정석원 기후환경산림 국장을 만난 구 군수는 수승대권 등산로 연결사업, 빼재익스트림 레저모험타운 조성사업, 지방 정원(거창 창포원) 보완사업, 거창 창포원 수변공간 생태 자원화 사업비 등을 적극적으로 요청했다.

구 군수는 “지역발전과 군민 생활의 편익 증진을 위한 현안 사업의 원활한 추진을 위해 균특 도 전환사업비 확보가 중요하다”며, “앞으로도 도와 중앙부처를 수시로 방문해 지속해서 소통하고 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 예산확보에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr