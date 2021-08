업비트 운영사 두나무, 서울대에 200억원 쾌척

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 업비트의 운영사 두나무가 우수인재 양성과 핀테크 스타트업과의 상생을 위해 서울대학교에 200억원을 쾌척했다.

두나무는 지난 11일 서울대학교와 발전기금 협약식을 진행했다고 12일 밝혔다. 이번 협약을 통해 두나무는 송치형 두나무 의장과 김형년 두나무 부사장의 모교인 서울대학교 경제학부와 농경제사회학부의 발전기금으로 각각 100억원과 50억원을 기탁했다.

기금은 신임 교수 및 교수진 지원과 연구 환경 조성, 한국경제혁신센터 지원, 대학원생 및 학부생 장학금 등에 쓰일 예정이다.

두나무는 서울대학교 기술지주의 ‘서울대 STH 핀테크 혁신 벤처투자조합’ 펀드와 ‘서울대 STH 창업초기 벤처투자조합’ 펀드에도 50억원을 출자했다. 출자된 기금은 유망 핀테크 스타트업을 발굴하고 육성하는 데 쓰인다.

송 의장은 “오늘의 기부가 세계 수준의 환경 조성과 성공적인 창업을 꿈꾸는 젊은 인재들을 돕는 데 마중물 역할을 하길 바란다”고 말했다.

아울러 김 부사장은 “어려운 환경에서도 사회 발전을 위해 끊임없이 노력하는 젊은 인재들의 창업활동 열기를 확산하는 데 도움이 되기 바란다”며 “앞으로도 상생을 실천하며 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr