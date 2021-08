[아시아경제 이민지 기자] 신 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 27,129 전일가 270,500 2021.08.12 11:13 장중(20분지연) 관련기사 신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자 전환신세계, 중부권 최대 규모 백화점 문 연다…"체험형 랜드마크로"부산 신세계 센텀시티점에서 직원 등 14명 잇따라 확진 close 는 2분기 영업이익으로 926억원을 기록해 흑자전환했다고 12일 공시했다. 매출액은 37.6% 증가한 1조3953억원을 기록했고 순이익은 165억원으로 흑자전환했다.

