[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 MMORPG 게임 로스트아크와 협업한 모코코 기프트카드를 출시했다고 11일 밝혔다.

모코코 기프트카드는 전국 이디야커피 매장에서 만나볼 수 있으며 매장별 재고 소진 시 판매 종료된다. 기프트카드는 전국 이디야커피 매장에서 현금처럼 사용할 수 있다.

모코코 기프트카드를 구매한 고객은 이디야커피 매장에서 1회 이상 사용하면 게임 내에서 사용 가능한 스페셜 아이템 쿠폰을 획득할 수 있다.

이디야커피는 11일부터 진행되는 이디야커피 퀘스트를 달성하는 로스트아크 게임 모험가 중 6400명을 추첨해 이디야커피 매장에서 이디야 멤버스 쿠폰을 제공한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr