[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 44,150 전일대비 2,200 등락률 +5.24% 거래량 1,645,201 전일가 41,950 2021.08.11 10:34 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스, GBP501백신 국내 최초 임상 3상 돌입!! 차기 백신 수혜株는??모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언![특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등 close 의 자회사 VGXI가 희귀병 유전자 치료제 개발 파트너로 참여한다는 소식에 강세다.

11일 오전 10시25분 현재 진원생명과학은 전일 대비 3.69% 상승한 4만3500원에 거래되고 있다.

이날 진원생명과학은 DNA 백신과 유전자 치료제 전문 위탁개발생산(CDMO) 자회사 VGXI가 비영리 기관 '레어 트레이트 호프 펀드'(Rare Trait Hope Fund)가 지원하는 희귀병 유전자 치료제 개발 프로젝트에 파트너로 참여한다고 밝혔다.

VGXI는 희귀병인 아스파르틸글루코사민뇨(AGU) 유전자 치료제 임상용 의약품 생산을 위한 플라스미드 원료 물질을 생산해 공급할 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr