여수산단내 화재원인 27.2%가 자연발화

자연발화는 석탄 적재등 밀폐된 산업현장에서 발생

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수산단내 화재원인의 27.2%가 자연발화로 밝혀져 이에 대한 주의가 요구되고 있다.

여수소방서는 지난 5일 여수산단 내 폐기물처리장에서 자연발화에 의한 화재가 발생했으나 초기대응으로 큰 인명 및 재산 피해는 없었다고 밝혔다.

최근 연이은 무더위로 폭염·열대야 일수가 여름 평균을 이미 넘어서고 있다. 이렇게 무더운 날씨가 계속 될 때 폐기물 등의 적치상태에 따라 자연발화의 위험성이 높다.

자연발화란 대기의 일반적인 환경조건에서 별도의 열원이 없더라도 물질 스스로 발열하여 발화에 이르는 현상이다.

최근 3년(2018 ~ 2020) 여수 국가산단 내 총 화재건수 36건 중 자연발화는 9건(27.2%)으로 자연발화의 화재발생 건수가 높다. 자연발화에 의한 화재는 대표적으로 석탄 적재장 및 밀폐된 산업현장에서 발생한다.

또한, 여름의 고온다습한 환경에 자연발화의 가능성이 높아져 화재가 집중적으로 발생한다.

자연발화에 의한 화재 예방법은 지속적인 환기로 유증기 및 열의 축적 등을 최소화 하여야 한다. 또한 예방 순찰 등 모니터링 시스템을 구축하여 안전관리를 강화해야한다.

김창수 서장은 “여수는 국가산업단지 내 석탄 적재장등을 비롯한 300여개의 산업단지 업체가 있다”며, “요즘같은 무더운 시기에 자연발화의 위험성에 대하여 항상 예의주시하고 예방에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr