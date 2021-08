[특징주]에코프로, 보유 계열사 지분 3.3조…에이치엔 지분스왑 기대

[아시아경제 박형수 기자] 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 97,300 전일대비 2,700 등락률 +2.85% 거래량 4,879,453 전일가 94,600 2021.08.10 12:38 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?“대원제약” 후속! 역대급 바이오株! 임상 3상 완료! “세종메디칼” 뛰어넘을 NEW 바이오! close 주가가 상승 반전했다.

10일 오전 11시41분 에코프로는 전날보다 2.64% 오른 9만7100원에 거래되고 있다. 전날 가격제한폭까지 상승한 뒤 장 초반 차익실현을 위한 매도 물량이 나오면서 9만200원까지 하락했다. 이후로 매수세가 유입되며 반등했다.

에코프로가 보유한 51.4% 지분가치만 따져도 3조4000억원 수준으로 현재 에코프로 시가총액 1조8000억원을 웃돈다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "지주사에 대한 가치 평가는 이전보다 더 보수적인 것으로 판단한다"며 "할인율을 기존 30%에서 50%로 확대한다"고 설명했다.

이어 "에코프로비엠 이외 관계사의 실적기여가 본격화될 경우 에코프로는 추가적인 모멘텀이 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

김광진 유안타증권 연구원은 "에코프로 주가는 에코프로BM의 지분가치만을 반영해왔다"며 "소재 업체들의 경쟁력으로 수직 계열화가 강조되는 국면인 만큼 주요 자회사 적정 가치를 주가에 반영할 필요가 있다"고 분석했다.

그는 "자회사 3사 모두 양극재 밸류체인 상에서 핵심적인 역할을 담당 중"이며 "추가 증설을 통해 그룹 내 역할을 확대해 나갈 예정"이라고 강조했다.

그는 "3사 모두 내년 말까지 현 수준 대비 2배 이상 생산능력을 확대할 계획"이라며 "내년 기준 3사의 합산 사업 가치는 3조원을 웃돌 것"이라고 분석했다.

아울러 "에코프로HN 연결 자회사 편입을 위한 지분스왑은 에코프로HN의 무상증자 신주 상장 이후 늦어도 9~10월경 진행할 것으로 판단한다"며 "주식 매수 청구 기간 등 절차 진행 상 필요한 소요 기간 때문"이라고 설명했다.

그는 "지분스왑 이후 에코프로HN 자회사 편입 효과와 함께 기타 자회사 가치도 빠르게 주가에 반영될 것으로 판단한다"며 "지분스왑 시점이 임박한 만큼 지금부터 적극 매수할 필요가 있다"고 조언했다.

김 연구원이 추산한 에코프로 적정가치는 2조8000억원으로 에코프로 현재 시가총액 1조8000억원 대비 1조원 가량 차이가 난다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr