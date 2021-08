조선대, 구례군 청소년 AI·SW 코딩캠프 개최

로봇활용코딩·코드 마스터 등 다양한 학습 기회 제공

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 SW중심대학사업단은 구례군 청소년문화의집과 함께 '2021 구례군 청소년 AI·SW 코딩캠프' 1기 과정을 개최했다고 9일 밝혔다.

지난 27일부터 5일간 진행된 이번 캠프는 구례군 학생들을 대상으로 조영주 SW중심대학사업단 담당 교수와 이광옥 교수, 김준현 컴퓨터공학과 학생 강사가 함께했다.

이번 과정은 구례북초등학교, 구례용방초등학교, 구례중학교 등 14명의 학생들이 총 21시간에 걸쳐 AI(인공지능)와 SW(소프트웨어) 이해와 활용, 로봇활용코딩, 코드 마스터, AI의 이해, 머신러닝(Machine Learning) 등 다양한 학습을 체험했다.

캠프에 참여한 한 학생은 “항상 AI·SW에 궁금한 게 너무 많았지만 혼자 하고 싶어도 못했었다”며 “말로만 들었던 인공지능 로봇, VR, AR, 로봇코딩을 이번 여름방학을 이용해 놀면서 즐겁게 배울 수 있어서 수업시간이 금방 지나간 것 같다”고 말했다.

조영주 담당 교수는 “조선대학교 SW중심대학사업단의 전문가 자원과 교구, 경험과 콘텐츠를 활용하여 전남도 구례군 초중학교 학생들의 궁금증을 조금이나마 해결해 줄 수 있는 시간이 된 것 같아 뿌듯했다”며 “평소 4차 산업혁명에 대해 궁금한 게 많은 아이들과 인공지능 로봇 연구원이 되고 싶은 학생들에게 교육 프로그램으로서 다양한 생각을 가져볼 수 있는 시간을 마련해줄 수 있어 기뻤고, 재미있었다는 학생들의 소감에 힘이 절로 난다”고 밝혔다.

한편 오는 10월 8일까지 진행되는 2기 과정은 구례북중학교 15명의 학생들이 AI·SW이해와 활용, AI·SW를 활용한 오조봇(Ozobot), 터틀로봇(Turtle Robot), 지무로봇(Jimu Robot) 등 로봇코딩, 코드 마스터, AI와 머신러닝 등 체험중심의 다양한 주제로 AI·SW 코딩 교육을 학습할 예정이다.

