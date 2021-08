이재명號 '경기소방' 소방차 재난현장 도착시간 1분이상 줄였다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사 취임 후 3년간 경기도 내 119안전센터는 23곳, 소방서는 1곳이 늘어난 것으로 집계됐다. 이에 따라 소방차의 화재 및 재난현장 도착 시간은 1분이상 단축된 것으로 나타났다.

9일 경기도소방재난본부에 따르면 이재명 지사 취임 전인 2017년 166곳이던 도내 119안전센터는 이 지사가 취임한 2018년 이후 지금까지 23곳이 신설됐다. 내년 설치 예정인 6곳을 포함하면 도내 119안전센터는 195곳으로 늘어나게 된다.

소방서는 2019년 7월 수원남부소방서가 개청하면서 35곳으로 증가했다. 경기소방본부는 화성동부소방서(가칭) 신설을 추진하 중이다.

이처럼 도내 119안전센터와 소방서가 확충되면서 소방차의 재난현장 도착시간은 2017년 8분53초에서 지난해 말 7분51초로 1분2초 단축됐다.

경기소방본부는 도내 도시개발 등으로 소방수요가 지속적으로 증가할 것으로 보고 최근 수요조사를 통해 선정된 119안전센터 22곳에 대한 '신설 우선순위 연구용역'을 경기연구원에 의뢰했다. 경기소방본부는 용역 결과에 따라 119안전센터 신설을 차질 없이 진행할 계획이다.

이상규 경기소방본부장은 "119안전센터 신설과 분산 배치가 소방차와 구급차 현장 도착시간을 획기적으로 단축해 시민들의 생명과 재산을 지키는 골든타임 확보에 크게 기여한 것으로 분석됐다"며 "소방 사각지대 없는 균등한 소방서 비스 제공을 위해 119안전센터 신설 등을 적극적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

