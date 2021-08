김밥에 밀면까지…'집단 식중독' 비상등 켜졌다

[아시아경제 김소영 기자] 최근 무더워진 날씨 속에 식중독에 걸리는 일이 빈번하게 발생하고 있어 각별한 주의가 요구된다.

경기 성남시 분당구에 위치한 프랜차이즈 김밥전문점 마녀김밥의 두 개 지점에서 집단 식중독이 발생했다. 성남시에 따르면 6일 오후 5시까지 A지점은 118명, B지점 158명 등으로 두 김밥집의 식중독 환자는 모두 276명이다. 하루 사이 추가 피해 신고는 77명이었다. A지점의 경우 지난달 29∼30일, B지점은 이달 1∼2일 이용한 손님들에게서 환자 발생이 집중됐다.

경인지방식품의약품안전청이 A지점의 김밥을 먹고 식중독 증상을 보여 분당서울대병원에 입원한 환자 5명의 가검물을 채취해 지난 2∼3일 신속 검사를 한 결과 1명의 가검물에서 살모넬라균이 검출됐고 4명은 살모넬라균 감염 흔적이 확인됐다.

시는 현재 환자들의 가검물과 달걀을 포함해 이들 두 김밥집의 도마와 식기 등에서 채취한 환경검체에 대한 검사를 경기도보건환경연구원에 의뢰한 상태다. 정밀검사 결과는 오는 9∼10일쯤 나올 예정이다.

김밥집에 이어 부산의 한 밀면집에서도 집단 식중독이 발생했다. 부산시 역학조사에서 C 밀면집 식자재인 계란지단, 절임무, 양념장 등에서 살모넬라균이 검출됐다.

식중독 증상을 호소한 손님들을 대상으로 인체 검사를 해보니 50건 중에서 28건에서도 살모넬라균이 나왔다.

C 밀면집에서는 지난달 18일 점심부터 19일 오전 사이 음식을 먹은 시민 450여 명이 고열과 설사 등 증상을 호소했고, 이 중 100명 이상이 입원 치료까지 받아야 했던 것으로 알려졌다. 6일 부산 연제구는 C 밀면집에 영업정지 1개월 등 행정처분을 내리는 한편 업주를 식품위생법 위반 혐의로 고발할 예정이라고 밝혔다.

구 관계자는 "식중독 증상을 호소한 시민 대부분 완치된 상태"라며 "여름철 위생 관리에 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

이번 집단 식중독은 모두 '살모넬라균'이 그 원인인 것으로 알려졌다. 살모넬라균에 오염된 식품을 섭취했을 경우 복통과 설사, 구토, 발열 등의 식중독 증상이 나타난다.

이와 관련해 정부는 유사 업종 위생 점검에 나설 것으로 보인다. 식품의약품안전처는 오는 9일부터 오는 20일까지 전국 17개 지방자치단체와 합동으로 김밥 등 분식 취급 음식점에 대한 위생 관리 실태 집중 점검을 실시한다고 밝혔다. 점검은 당초 4분기로 계획돼 있었으나 최근 불거진 집단 식중독 사태를 고려해 앞당겨진 것으로 전해졌다.

점검 대상은 프랜차이즈와 과거 식중독·부적합 이력을 가진 분식집 등 3000여곳으로 기본적인 식품위생법 준수 여부와 함께 출입자 명부 작성, 주기적 환기·소독 등 코로나19 방역수칙 준수 여부도 점검한다. 또 조리 완료된 김밥에 살모넬라, 장출혈성 대장균, 리스테리아 모노사이토제네스 등 식중독균은 없는지 수거 검사도 실시할 예정이다.

김강립 식품의약품안전처장은 6일 "요즘 같은 여름철에는 식자재와 음식을 실온에 방치하면 식중독균이 급격히 증식할 위험이 있으므로 조리 후 가급적 빨리 섭취하거나 충분히 식혀 냉장 보관하고, 남은 음식은 재가열 후 섭취하는 등 여름철 식중독 예방에 각별히 주의해달라"고 당부했다.

여름철 식중독 예방을 위해 ▲손 씻기 ▲익혀먹기 ▲끓여먹기 ▲세척·소독하기 ▲구분 사용하기 ▲보관온도 지키기 등 6대 예방 수칙을 지켜야 한다는 점도 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr