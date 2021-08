[속보]변협, 로톡 가입 변호사 조사 착수… "위반 경위·기간·정도 따라 징계 수위 결정"

속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대한변호사협회(협회장 이종엽)가 개정된 변호사윤리장전과 변호사업무광고규정에 따라 5일부터 온라인 법률플랫폼 가입 변호사들에 대한 조사를 시작하고, 향후 소정의 절차를 거친 후 위반의 경위, 기간 및 정도 등에 따라 징계위원회에서 징계의 수위 등을 결정할 예정이라고 밝혔다.

