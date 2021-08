"온스타일데이 효과" CJ온스타일, 모바일 앱 매출·주문 고객 25% ↑

월초 정기 행사 '온스타일데이'(8월1~3일) 기간 기준

모바일 라이브커머스 채널 '라이브쇼' 방송당 매출 세 배 UP

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 월초 정기행사인 '온스타일데이' 기간, 전 채널과 모바일 애플리케이션의 매출, 주문 고객 수가 모두 증가했다고 5일 밝혔다.

CJ온스타일은 지난 1~3일 총 345억원의 매출(주문금액 기준)을 달성했다고 밝혔다. 총 주문 고객 수와 주문 건수가 지난해 같은 기간 대비 각각 14%, 16% 상승했고 기존 고객 충성도를 보여주는 재구매율도 14% 올랐다.

모바일 앱은 고객 수·주문금액·주문건수가 모두 25% 이상 증가하며 전체 매출 상승을 견인했다. 행사기간 각종 혜택을 집중 제공한 것이 인기 요인이라고 CJ온스타일은 분석했다. '온스타일데이'는 최대 70%의 할인율에 10% 적립금으로 체감 할인 폭을 더 높였고, 월 초 제공하는 고객 등급별 쿠폰도 함께 적용 가능하도록 했다. TV·모바일 채널별 타깃 고객 취향에 맞는 상품 큐레이션도 매출 상승에 한몫을 했다는 분석이다.

집콕 생활에 필요한 상품을 메인에 전진 배치한 모바일 앱 매출은 약 25% 증가했다. 화장품과 헬스·스포츠·레저용품 매출이 각 57%, 38% 증가했다. 코로나 장기화로 최근 셀프 홈 케어(피부 및 건강관리)에 대한 수요가 높아진 데 따른 결과다. 폭염이 이어지며 계절가전은 110%, 홈 쿡 퀄리티를 높여주는 주방가전은 37% 매출이 상승했다. CJ온스타일 자체 브랜드(PB)인 향(香) 제품 '테일러센츠'의 주문금액은 지난해 대비 열 배 이상 올랐다.

CJ온스타일 모바일 라이브커머스 채널 '라이브쇼' 방송 당 평균 주문금액도 세 배 이상 늘었다. 집에서 삼시세끼를 해결하는 가족이 급증하며 1일 방송한 '쿠쿠 마스터셰프 트윈프레셔' 주문금액이 2억원에 달했다. 올림픽 시청자 증가로 수요가 높은 대형 TV와 '내일도착 생활용품' 방송에도 관심이 컸다고 회사 측은 설명했다. '내일도착'은 밤 11시까지 주문하면(평일 기준) 익일 바로 배송해 주는 서비스다.

CJ온스타일 TV라이브 채널은 단독 패션 브랜드와 명품이 인기였다. 모바일 앱 구매 시 행사 혜택이 동일 적용돼 TV방송 상품을 모바일 앱으로 첫 구매한 고객 수는 46% 상승했다. 2일 'VW베라왕'·'지스튜디오' 여름 시즌 상품 방송은 오전 1시였음에도 주문금액이 2억5000만원을 넘어섰다. 같은 날 '장 미쉘 바스키아' 2021SS '아티스틱 스니커즈'는 방송 23분 만에 약 4000족이 판매됐고, 3일 방송한 '버버리' 브랜드 방송에는 약 12억원의 주문이 몰렸다.

김은경 CJ온스타일 e마케팅 팀장은 "'온스타일데이'는 매월 초 1, 2, 3일 진행하는 브랜드 대표 정기 쇼핑 축제로 점차 행사 규모와 고객 혜택을 늘려 나갈 계획"이라며 "할인·적립 등 실질적 가격 혜택과 엄선한 취향 상품을 제안하는 고객 맞춤형 모바일 앱 행사를 통해 고객에게 합리적인 쇼핑 경험과 즐거움을 제공하겠다"고 말했다.

