[아시아경제 유병돈 기자] 가석방 출소 3시간 만에 위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 도망친 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 구로경찰서는 전자발찌를 끊으려 시도한 50대 남성을 A씨를 현행범으로 체포했다고 31일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 야간주거침입절도 혐의로 실형을 선고받고 서울남부교도소에서 복역하다 30일 오전 9시께 가석방으로 출소했다.

출소 3시간 후 A씨는 서울 구로구의 한 거리에서 주방용 가위를 이용해 발목의 전자발찌를 자르려고 시도했으며, 이에 따라 전자발찌에서 이상 신호와 함께 위치 정보가 전송됐다.

보호관찰소의 신고로 출동한 경찰은 10여분 만에 다리에 피를 흘리며 거리를 맴돌던 A씨를 발견했다.

경찰은 A씨를 현행범 체포한 후 관할인 남부보호관찰소에 신병을 인계했다.

남부보호관찰소는 A씨를 상대로 범행 경위 등을 조사한 후, 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.

