[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 6층 골프의류 ‘왁(WAAC)’ 매장에서 ‘국가대표 라인’을 선보이고 있다. 골프 국가대표 유니폼은 태극기의 건곤감리와 파랑·빨강·하양의 현대적 재해석을 통해 우리나라 고유의 감성을 담아내고 있으며 고온다습한 기후에 맞춰 시원하면서도 땀을 쉽게 흡수하고 빨리 마르는 기능성 소재로 만들어 졌다. ‘국가대표 라인’은 티셔츠, 바지, 모자, 양말, 캐디백 등 다양하게 판매한다

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr