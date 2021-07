[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 대한민국 특수임무유공자회 광주광역시지부가 30일 오전 광주 광산구 밀레니엄 시장에서 코로나19 방역 봉사활동을 전개했다.

회원들과 회원 가족들은 올해 초부터 코로나19 방역 봉사활동을 실시하고 있다.

오수명 지부장은 "코로나19로 인해 국가가 어려움에 처한 상황에서 국가유공자들의 이러한 활동이 제2의 호국이라고 생각한다"며 "지역 상인들에게 조금이나마 힘이 되고 정상적인 사회활동을 할 수 있을 그날까지 회원들과 함께 봉사활동을 이어나갈 것"이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr