NS홈쇼핑, 기적의 쇼핑 프로모션…“할인쿠폰에 적립금까지”

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음 달 쇼핑 찬스 '기적의 쇼핑'과 '모바일 앱 파격쇼핑' 프로모션을 실시한다고 30일 밝혔다.

기적의 쇼핑은 다음달 1일부터 16일까지 편성된 NS홈쇼핑 TV방송 상품을 총 40만원 이상 구매 완료한 고객에게 5만원의 적립금을 제공하는 이벤트다. 결제금액은 ARS, 쿠폰 등 할인금액은 제외되고 적립금으로 결제한 금액은 포함된다. 적립금은 배송 완료된 건에 한해 고객 ID당 1회 제공되며, 오는 9월 30일부터 10월 1일 사이에 지급돼 30일간 사용할 수 있다.

모바일 앱 파격쇼핑은 다음 달 동안 할인쿠폰과 적립금을 동시에 주는 이벤트다. 기존 고객은 10% 할인쿠폰을 모바일 앱에서 다운받아 사용할 수 있다. 특히 다음 달 1일부터 16일까지 한시적으로 신규가입 고객에게는 15% 할인쿠폰을 제공한다. NS홈쇼핑 TV와 T커머스 방송 상품을 모바일앱에서 구매할 때 사용 가능하며, ID당 최대 2만원까지 할인받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “폭염과 열대야로 지친 마음을 시원한 쇼핑으로 식혀드리고자 좋은 상품과 혜택으로 이벤트를 마련했다"며 "모바일 앱에서 편안하게 쇼핑하면서 시원하고 건강한 여름 보내시기 바란다"고 말했다.

